За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 8 928 человек, всего - 62 083, - Минздрав

За минувшие сутки наибольшее количество прививок сделали в Полтавской области - 690.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"8 928 человек привиты против COVID-19 за сутки 15 марта 2021 в Украине. С начала кампании привиты 62 083 человека, из них получили 1 дозу - 62 083 человека. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Полтавской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (5644 прививки), наименьшее - в Черниговской области (1226 прививок)", - говорится в сообщении.

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