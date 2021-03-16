Закрыла спортзал изнутри и била головой о стену: в тернопольской гимназии пьяная учительница физкультуры избила ученика

В Тернополе, в гимназии им. Ивана Франко, нетрезвая учительница физкультуры набросилась на ученика 7-го класса. Она била школьника головой об стену.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом сообщает тернопольское издание te.20minut.ua.

Инцидент произошел на уроке физкультуры. Там учительнице якобы не понравилось то, что один из школьников сказал ей что-то обидное.

"Учительница физкультуры пришла в школу в нетрезвом состоянии. Какой-то малый ей что-то сказал, она начала кричать, закрыла спортзал изнутри и начала того парня бить головой о стену. Дети подняли крик. Сбежались учителя, дирекция и т.д. Выламывали двери", - сказала одна из родственников учеников, которые учатся в этой гимназии.

В комментарии ТСН.ua директор гимназии Анатолий Крыжановский информацию об инциденте подтвердил, однако пообещал все детали сообщить позже.

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"Да, это действительно имело место. Для нас, как для педагогического коллектива это недопустимое событие. Эта учительница с сегодняшнего дня у нас больше не работает", — сказал Анатолий Крыжановский.

Представитель Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета сообщил о том, что сейчас правоохранители устанавливают официальные детали происшествия.

"На место происшествия полиции не вызывали. Директор этой гимназии нам сообщил, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта, и в учебном заведении самостоятельно все решили. Но этот факт имел место, все детали мы будем сейчас устанавливать", — сказал Сергей Крета.

Напомним, на Львовщине разгорелся скандал с директором, которая раскритиковала одежду школьников.