Угрозы России в адрес Украины и государств-участников "Крымской платформы" являются политическим буллингом, - МИД

Угрозы Российской Федерации будущим участникам "Крымской платформы" являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Призываем Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. Угрозы в адрес Украины и других государств-участников "Крымской платформы" являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики", - отметил он.

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Николенко подчеркнул, что на уровне ООН оккупация Крыма получила четкое международно-правовое определение как акт агрессии. Поэтому у России на полуострове единственный статус - государство-оккупант.

Таким образом, по словам спикера МИД, слова о посягательстве на "территориальную целостность" России - это пример искаженного восприятия реальности.

"Вор не приобретает законного права собственности на украденную им вещь. Российские международно признанные границы давно известны. К ним не относятся Крым и Севастополь", - добавил Николенко.