За сутки в Киеве из-за COVID-19 умерли 19 человек, выздоровели - 408, выявили 999 новых случаев, - Кличко. КАРТА
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За прошедшие сутки в Киеве выявили 999 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 147 710).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Так, заболели 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 31 девочка от 3 до 17 лет и 28 мальчиков от 2 до 17 лет.
Также зафиксировано 19 летальных случаев от вируса (всего 2936). Госпитализировали за сутки 100 пациентов, преодолели коронавирус 408 человек (всего 99589).
Больше всего случаев заболевания обнаружили Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131) районах.