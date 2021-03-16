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В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция

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В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция
Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она погибла.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко, передает Цензор.НЕТ.

"Из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она была 1949 года рождения. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - сообщила Мошко.

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Она также добавила, что сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает подробности происшествия.

Топ комментарии

  • Ozirius Shewu
    Реакція на рахунок за лікування в країні де переміг олігахат?
  • Татьяна Комашко
    Враховуючи,що безкоштовно лікують навіть на ковід тільки президента та його оточення,то не дивно.що нормальні люди,отримуючи вимоги лікарів на десятки тисяч гривень,викидаються з вікон бо немають таких коштів.Зате на дороги вкрали мільярди з ковід-фонду.
  • Женя Калаш
    Очень жаль человека.
    В контексте выживания в стране , ей озвучили сумму на лечение.(((
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