В Киеве из окна больницы выпрыгнула женщина: она погибла, - полиция
10 55923
Из окна шестого этажа Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она погибла.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Соломенского районного управления полиции Киева Елена Мошко, передает Цензор.НЕТ.
"Из окна Киевской городской клинической больницы №4 выпрыгнула женщина. Она была 1949 года рождения. К сожалению, ее жизнь оборвалась сразу", - сообщила Мошко.
Она также добавила, что сейчас на месте события работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает подробности происшествия.