"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе. По уровню смертности Украина занимает 36 место в Европе. Это означает, что смертность, например, в Великобритании в три раза выше, чем в Украине, в Польше, Франции, Италии - в два раза выше", - рассказал Степанов.

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