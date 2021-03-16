"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов
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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе. По уровню смертности Украина занимает 36 место в Европе. Это означает, что смертность, например, в Великобритании в три раза выше, чем в Украине, в Польше, Франции, Италии - в два раза выше", - рассказал Степанов.