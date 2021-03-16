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"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов

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"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине один из самых низких показателей смертности от коронавируса в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе. По уровню смертности Украина занимает 36 место в Европе. Это означает, что смертность, например, в Великобритании в три раза выше, чем в Украине, в Польше, Франции, Италии - в два раза выше", - рассказал Степанов.

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Топ комментарии

  • Маркиз
    "В Украине один из самых низких показателей" уровня доверия к правительству и его статистике.
  • Стрелок
    главное не как проголосовали. главное - как посчитали
  • Николай Омельчук bb51b9d8
    И самая "честная, прозрачная" статистика "В Украине один из самых низких показателей смертности от COVID-19 в Европе", - Степанов - Цензор.НЕТ 8727
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