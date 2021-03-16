Сейчас нет юридических оснований говорить о коалиции с "Батькивщиной", - "слуга народа" Кравчук
Об этом Кравчук рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сейчас коалиция - это монобольшинство, и никаких юридических оснований говорить о коалиции нет. Но мы же не запрещаем другим фракциям голосовать за те или иные законы, если они не противоречат их убеждениям, программе и так далее", - отметила нардеп.
Кравчук также рассказала, что не слышала, чтобы предложение о коалиции официально поступило от "Батькивщины".
"У нас почему-то вопрос коалиции сводится не к программе, чего мы хотим достичь, а какие кто портфели в Кабинете Министров получит. В приницпе, логика там такая: вернуться каким-то образом во власть, хотя украинцы на выборах отказали в этом доверии", - сказала нардеп.
Напомним, ранее "Батькивщина" сделала партии "Слуга народа" предложение о создании коалиции и переформатировании правительства.