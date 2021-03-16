Блокирована масштабная хакерская атака ФСБ РФ на правительственные ресурсы Украины, - СБУ

Киберспециалисты СБУ блокировали масштабную кибератаку подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки "Armageddon". Из-за действий хакеров кураторы из страны-агрессора могли получить доступ к секретным данным высших органов государственной власти Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось нейтрализовать последствия и устранить предпосылки для потенциального несанкционированного доступа российских спецслужб к государственным информационным ресурсам.

О выявленных киберугрозах СБУ проинформировала органы государственной власти через платформу "MISP-UA".

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На этой платформе Ситуационный центр кибербезопасности СБУ разместил:



- соответствующие индикаторы киберугроз;

- рекомендации относительно мер по выявлению и предотвращению фактов несанкционированного вмешательства;

- инструменты для поиска вредоносных программ.

СБУ провела широкомасштабные меры по локализации кибератаки спецслужб РФ совместно с Национальным координационным центром кибербезопасности при СНБО и во взаимодействии с центральными органами исполнительной власти.

Сейчас принимаются все необходимые меры для фиксации многочисленных кибератак со стороны иностранных спецслужб. Правоохранители осуществляют эффективное расследование киберинцидентов для установления всех причастных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака.

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