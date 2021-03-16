На участке объездной дороги в Днепре будет построена двухуровневая развязка, - ОГА
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Меньше будет пробок. Фуры не будут разрушать городские дороги", - объяснил глава ОГА.
Так, согласно проекту, новая объездная дорога соединит трассу Н-08 с Южным мостом Днепра. Двухуровневая развязка будет четырехполосной - по 2 полосы в каждом направлении.
Увидеть, как проходит строительство развязки, можно на видео, размещенном на сайте ОГА.
"Мы строим путепровод для безопасности движения. Он разделит транспортные потоки на аэропорт и Южный мост", - рассказал об объекте строительства и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.
Над строительством развязки работают 150 мостостроителей и рабочих смежных направлений, а также 50 единиц техники.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил о планах программы на 2021 год. В ходе "Большой стройки" - 2021 в Украине должно быть построено и обновлено 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.