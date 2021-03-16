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На участке объездной дороги в Днепре будет построена двухуровневая развязка, - ОГА

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Строительство 7-километрового участка объездной дороги продолжается в Днепре. В частности, должна быть построена двухуровневая развязка, которая позволит освободить областной центр от транспорта, следующего сегодня через город транзитом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Меньше будет пробок. Фуры не будут разрушать городские дороги", - объяснил глава ОГА.

Так, согласно проекту, новая объездная дорога соединит трассу Н-08 с Южным мостом Днепра. Двухуровневая развязка будет четырехполосной - по 2 полосы в каждом направлении.

На участке объездной дороги в Днепре будет построена двухуровневая развязка, - ОГА 01

Увидеть, как проходит строительство развязки, можно на видео, размещенном на сайте ОГА.

"Мы строим путепровод для безопасности движения. Он разделит транспортные потоки на аэропорт и Южный мост", - рассказал об объекте строительства и.о. начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Над строительством развязки работают 150 мостостроителей и рабочих смежных направлений, а также 50 единиц техники.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил о планах программы на 2021 год. В ходе "Большой стройки" - 2021 в Украине должно быть построено и обновлено 6 500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Топ комментарии

  • Василий Васильев b8ee7c21
    Что украли?
    Твои мозги, так их и не было вроде
  • Sophia-Maria Duglass
    Дороги возле Царичанки и Китай города вообще нет
    ПОЗОРИЩЕ
    Днепр - город миллионник : половина власти из Днепра ( Кучма, Тимошенко и т д)
    Если им всем начхать на свой город , то и на остальную Украину - тоже начхать
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Як казали, колись-"Били времена доПетровские,потом настали Петровские , а затем ДнепроПетровские " !!!)))
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