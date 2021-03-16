За сутки в ВСУ зарегистрировано 176 новых случаев заболевания COVID-19, 24 человека госпитализированы

По состоянию на 10.00 16 марта в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 1707 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 16796 человек, летальных случаев 50.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 511 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 176 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 24 человека.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 7346 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 1532 военные медики.

За минувшие сутки 710 человек вакцинирровались от COVID-19.

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