Зеленский в годовщину "референдума" в оккупированном Крыму: Объединяем мир, чтобы вернуть Украине украинское
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Президент Владимир Зеленский в годовщину так называемого "референдума" в оккупированном Крыму заявил, что Украина объединяет мир на базе Крымского платформы, чтобы вернуть полуостров.
Об этом президент написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила Стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума".