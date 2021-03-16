ГБР возбудило второе уголовное производство против одесских фискалов и таможенников - теперь за кражу незаконно изъятого у международных трейдеров товара, - СМИ

Государственное бюро расследований начало уже второе уголовное следствие в отношении действий одесских таможенников и налоговиков.

"На этот раз за кражу: из полутора тысяч тонн семян подсолнуха после незаконного ночного изъятия с таможенного склада 200 тонн не доехали до места, где фискалы решили хранить "вещдоки" по сфабрикованному делу. А международные зернотрейдеры из ОАЭ и Швейцарии уже на протяжении четырех месяцев буквально отбивают в украинских судах захваченный у них одесскими таможенниками транзитный груз", — пишет Дело о скандальной истории на одесской таможне, где иностранным компаниям заблокировали транзит груза в турецкий порт для британского покупателя.

Само уголовное дело № 32020100110000063, ставшее основанием для блокирования груза компании-трейдера из Объединенных Арабских Эмиратов SSA Agri DMCC, даже не расследуется, и в нем даже не фигурирует компания-обладатель груза. Эта скандальная история уже попала не только в поле зрения СМИ. На незаконные действия одесских фискалов и таможенников обратили внимание в ГБР, у украинского бизнес-омбудсмена, а также в Европейской Бизнес Ассоциации, куда входит компания из АОЭ.

"В деле №32020100110000063, возбужденном Офисом крупных налогоплательщиков ГФС для блокирования транзитного груза иностранных компаний, заметна скоординированная работа фискалов, Гостаможслужбы и судебных инстанций, - описывают этот случай авторы журналистского расследования. - Следователь ГФС возбудил уголовное дело на основании собственных подозрений и допущений. Чтобы хоть как-то документально их подкрепить, следователь ГФС допрашивает своих коллег из Гостаможслужбы, от которых получает такие же подозрения и допущения. Судью апелляционной инстанции совершенно не смутили ни такая "круговая порука" двух близких служб, ни отсутствие хотя бы минимальных доказательств для подозрений, которые были положены следователем ГФС в основу уголовного дела".

Cледователь ГФС получил разрешение суда лишь на изъятие документов - судья отказал в изъятии грузов, хранившихся на складах "Черноморского рыбного порта". Не имея судебной санкции на изъятие груза, тем не менее, к складу пригнали грузовики для изьятия груза со склада. Только слажеными действяеми представителей зернотрейдера удалось отстоять хранение груза на складе, перед дальнейшем арестом. Эти действия налоговиков и фискалов стали поводом для возбуждения ГБР первого уголовного дела об их действиях, писали журналисты про злоключения иностранцев на одесской таможне. Сотни тонн подсолнуховой семечки следователи почему-то решили признать вещественным доказательством. Хотя ни суд, ни юристы не находят разумного обоснования, почему следователи ГФС и сотрудники таможни добивались этого, ведь по закону, "вещдок" должен хранить на себе следы преступления. Это очевидное грубое нарушение следователи ГБР квалифицировали как превышение служебных полномочий и нанесение ущерба иностранным компаниям.

Лишь после изъятия товара следователи ГФС смогли при помощи киевских прокуроров и судьи Шевченковского столичного райсуда "задним числом" прикрыть свою спецоперацию судебным решением об аресте груза под видом "вещественных доказательств". Но и это решение суда не содержало разрешения на изъятие товара. Это не помешало ГФС устроить ночное "маски-шоу" с привлечением своего силового спецподразделения, и перевезти товар с лицензированного таможенного склада на частный элеватор. Как рассказали журналистам жертвы одесских налоговиков и таможенников, из-за спешной перегрузки часть груза была просто рассыпана и передавлена колесами грузовиков. А впоследствии оказалось, что таможня и ГФС "не довезли" 210 тонн подсолнуховой семечки до частного склада, где планировали хранить изъятый товар.

К нынешнему времени иностранные компании столкнулись с реальным риском потерять свой товар, застрявший в Украине. Как рассказали адвокаты, работники ГФС проводят оценку изъятого груза как скоропортящегося товара с существенным занижением его фактической стоимости для последующей продажи по бросовой цене: "Стоимость указанного груза семян подсолнечника, подтвержденная контрактом, товаросопроводительными документами и задекларированная в таможенных декларациях, составляет свыше 20,15 млн грн, при этом, по имеющимся данным, оценочная экспертиза, проводимая следствием, может оценить весь груз в сумму около 5 млн грн", - рассказал адвокат Денис Киценко, представляющий в украинских судах интересы компании SSA Agri DMCC из ОАЭ.

"Пропажа 210 тонн груза зарубежных компаний стала поводом для возбуждения Государственным бюро расследований второго уголовного производства в отношении действий представителей ГФС и Гостаможсужбы, а именно "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Это дело дополняет предыдущее за "умышленные действия, явно выходящие за пределы полномочий, повлекшие за собой тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридических лиц".