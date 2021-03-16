Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов

Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, они будут открываться со следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На следующей неделе мы будем открывать кабинеты вакцинации. Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через эти кабинеты", - рассказал глава Минздрава.

По словам Степанова, согласно национальному плану вакцинации, в настоящее время должны были бы работать не менее девяти мобильных вакцинальных бригад на область, однако на местах эти планы не выполняются.

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"Местные органы должны были выйти не на 10 тыс., а более 12-14 тыс. вакцинаций в сутки. Там мобильная бригада не выехала, там не провакцинировали - вот таким образом на местах разворачиваются", - подчеркнул министр.

Тем не менее Степанов добавил, что в ближайшие дни темпы вакцинации ускорятся и достигнут более на 10 тыс. вакцинаций в день.

"Сегодня был достаточно жесткий разговор, в том числе с некоторыми главами областей", - сказал он.

Кроме того, Степанов сообщил, что до 31 марта в Украину должны быть поставлены 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca (Covishild). Разрешение на их экспорт Минздрав ожидает от правительства Индии.

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