Звиробий снимает свою кандидатуру с довыборов в Раду в пользу Кошулинского: "Государственные интересы - выше партийных и личных"

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на 87-м округе Прикарпатья, известный волонтер, доброволец Маруся Звиробий снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО "Свобода" Руслана Кошулинского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Борьба за Украину - это не слова, это поступки. 87 округ сегодня стал своеобразным полем борьбы за Украину, на котором столкнулись олигархи в лице партнера Коломойского Александра Шевченко, выдвиженца от власти зеленых дилетантов Василия Вирастюка, и представители патриотических сил - Руслан Кошулинский из "Свободы" и я, Маруся Звиробий-Беленькая от "Европейской Солидарности", - сообщила кандидат "ЕС".

"Понимая, что своим противостоянием мы с Кошулинский можем открыть дорогу представителям олигархов в Верховную Раду я приняла решение поддержать представителя патриотических сил Руслана Кошулинского и напомнить всем представителям политических сил, Украина прежде всего - это инструкция к исполнению, а не просто лозунг", - подчеркнула Звиробий.

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Она отметила, что история поражений Украины - это каждый раз история неспособности объединиться.

"А солидарность - это о способности объединяться и побеждать вместе. "Европейская Солидарность" всегда призывала к объединению и демонстрирует своим примером, что государственные интересы - выше партийных и личных", - добавила Звиробий.

Она отметила, что "Европейская Солидарность" провела соответствующие переговоры с ВО "Свобода", и политические силы пришли к согласию, что ради Украины должен начаться процесс объединения украинских патриотических сил не на словах, а на деле, несмотря на серьезные вызовы, перед которыми оказалась страна.

"Не пропустить в Раду представителей олигарха Коломойского и зеленой власти - одна из наших общих задач", - отмечает кандидат от "ЕС".

ВО "Свобода" приветствует заявление "Европейской Солидарности" и ее кандидата на 87 избирательном избирательном округе: "Это решение является демонстрацией нашей общей позиции о начале объединительного процесса проукраинских патриотических сил, в частности "ЕС" и "Свободы", перед угрозой пророссийского и олигархического реванша".

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