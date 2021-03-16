"Пошел на х#й, так понятнее?" - официальный представитель Украины в ТКГ Арестович на просьбу общаться по-украински
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Арестовича в Facebook.
Так представитель ТКГ написал пост о заседании группы и о том, как делегация "удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго".
"Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы тут занимаемся? Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго. А иногда переговорщикам удаётся договориться и без спецназа. По крайней мере, по частным вопросам. И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря", - написал Арестович.
Один из пользователей соцсети попросил Арестовича написать этот же пост по-украински, поскольку он является представителем украинской делегации.
"Пане, це ж саме українською, ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації", – написал пользователь Виктор Иванов. На это Арестович ответил: "Пошел на х#й. Так понятнее?"
Напомним, ранее Арестович обозвал тех, кто называл президента Владимира Зеленского "ватником", "крысами помойными".
При этом 7 августа 2019 года он высказывался в Фейсбуке о Зеленском вот так: "Зеленский не предатель. Он действительно старается. ... Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором".