"Пошел на х#й, так понятнее?" - официальный представитель Украины в ТКГ Арестович на просьбу общаться по-украински

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович ответил матом пользователю на просьбу перевести свой пост на украинский язык.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Арестовича в Facebook.

Так представитель ТКГ написал пост о заседании группы и о том, как делегация "удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго".

"Двое суток очередных заседаний ТКГ. Хотите понять, чем мы тут занимаемся? Украинская делегация в ТКГ - это как переговорщик, который удерживает террориста разговорами, пока спецназ подбирается, чтобы успокоить его надолго. А иногда переговорщикам удаётся договориться и без спецназа. По крайней мере, по частным вопросам. И если мы добыли хотя бы одного заложника, договорились пронести еду, оказать медицинскую помощь - значит, уже говорили не зря", - написал Арестович.

Один из пользователей соцсети попросил Арестовича написать этот же пост по-украински, поскольку он является представителем украинской делегации.

"Пане, це ж саме українською, ви ж стверджуєте, що знаходитесь у складі української делегації", – написал пользователь Виктор Иванов. На это Арестович ответил: "Пошел на х#й. Так понятнее?"







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Новая ложь Арестовича. Как говорящая голова Зеленского врет о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Напомним, ранее Арестович обозвал тех, кто называл президента Владимира Зеленского "ватником", "крысами помойными".

При этом 7 августа 2019 года он высказывался в Фейсбуке о Зеленском вот так: "Зеленский не предатель. Он действительно старается. ... Он исходит из мира представлений обычного криворожского ватника с его кругозором".