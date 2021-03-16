Случаи "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2 подтверждены в Винницкой и Закарпатской областях, - ЦОЗ

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья получила финальные результаты секвенирования из лаборатории на базе Клиники Шарите. По результатам анализов "британского" штамм SARS-CoV-2 выявлен в образцах из Винницкой и Закарпатской областей.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья МОЗ Украины, передает Цензор.НЕТ.



"Выявлено циркуляцию "британского" штамма SARS-CoV-2 - в 4 образцах из Винницкой и в 2 образцах из Закарпатской областей. Это штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70", - сказано в сообщении.

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Ранее в Украине обнаружили циркуляцию 18 штаммов - генетических линий В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2. Они происходят из стран Европы (Италия, Дания, Бельгия и др.), Азии, Великобритании и Австралии.

Циркуляцию мутировавших штаммов, имеющих южно-африканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождение - не обнаружено.