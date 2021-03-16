Конституционный суд рассмотрит дело о неконституционности действующего состава НКРЭКУ в письменном производстве

Конституционный Суд Украины рассмотрит дело о неконституционности действующего состава НКРЭКУ в порядке письменного производства.

Такое решение было принято судом во время заседания Палаты КСУ 11 марта, говорится в сообщении суда.



Рассмотрение дела в порядке письменного производства не предусматривает заслушивания участников дела, задавания вопросов по сути дела как судьями, так и участниками процесса друг другу.



Конституционное представление 50 народных депутатов относительно несоответствия Конституции Указов Президента о назначении всех 7 членов НКРЭКУ - Валерия Тарасюка, Оксаны Кривенко, Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды - поступило в суд 4 ноября 2020.



Его направили представители большинства парламентских фракций и групп.

Кроме того, депутаты обратились в Конституционный суд по поводу признания противоречащими Конституции положения Закона "О НКРЭКУ", которые позволили Президенту назначать членов регулятора без конкурса и прохождения специальной проверки и утверждать схему их ротации.

Дело по представлению депутатов было открыто 15 января 2021.



Напомним, по данным временной следственной комиссии Верховной Рады, именно действующий состав НКРЭКУ ответственен за кризис на энергетическом рынке, который возник осенью 2019 года. По данным депутатов, действия членов НКРЭКУ привели к миллиардным убыткам государственных энергетических компаний, остановке шахт и накоплению долгов.



Отдельно Окружной административный суд рассматривает дело о незаконности назначения председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка по иску народного депутата, лидера Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца.