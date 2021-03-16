Упрощение администрирования посылок и урегулирование вопроса акцизов: Украинский Совет Бизнеса поддержал законопроект №4278

Украинский Совет Бизнеса призывает Верховную Раду принять законопроект № 4278 , тем самым утвердить более эффективный вариант постепенного повышения ставки акцизного налога на ТИЭН на 200% с 2021 (по сравнению со ставкой налога, действующей в 2020 году) и на 30% ежегодно в течение 2022-2025 годов.

Об этом говорится в заявлении Украинского Совета Бизнеса, в состав которой входят бизнес-ассоциации различных отраслей экономики, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одно значительное изменение в проект закона № 4278 ко второму чтению - это изменение акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН)", - добавили в УСБ.

Совет отмечает, что согласно Закону Украины № 466-IX от 16 января 2020 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" (далее - Закон Украины № 466-IX), с января 2021 ставка акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) повысилась на 320%.

По оценкам экспертов, такое одноразовое повышение ставки налога на ТИЭН уже имеет негативные последствия как для потребителей ТИЭН, так и для предпринимателей розничной торговли и инвестиций в экономику Украины, направленных на производство и реализацию указанных табакосодержащих изделий.

"Подобные шаги могут привести к закрытию от 30 до 50% небольших предприятий, их бизнес перейдет в лучшем случае к легальному крупному бизнесу, в худшем, что более прогнозируемо - на нелегальный рынок продаж ТИЭН. При условии, что акциз на ТИЭН уже больше акциза в соседних странах - Словакии, Венгрии, Молдове, России, Беларуси, а планируется еще больший рост - судьба нелегального рынка стиков будет расти и вытеснять легальных продавцов", - предостерегают в Украинском Совете Бизнеса.

Также в Совете отмечают, что в странах ЕС в среднем разница между акцизами на сигареты и ТИЭН составляет 72%, что обусловлено стратегией замещения более вредных продуктов из табака на продукты, имеющие меньший вред. Например, Великобритания официально (в частности, Минздрав и ASH) признала эффективность замещения курения сигарет вейпамы и ввела официальные программы по содействию замещения сигарет.

"Поэтому с целью уменьшения нагрузки на бизнес по уплате налогов, детенизации торговли, избежания потерь государственного бюджета и создания механизмов для привлечения новых инвестиций целесообразно поддержать редакцию Комитета ко второму чтению по проекту № 4278, где представлен более эффективный вариант постепенного повышения ставки акцизного налога на ТИЭН на 200% с 2021 (по сравнению со ставкой налога, действующей в 2020 году) и на 30% ежегодно в течение 2022-2025 годов", - резюмировали в Украинском Совете Бизнеса.