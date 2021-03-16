Резников обсудил с послом Турции строительство 1000 квартир для крымских татар

Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили проект строительства жилья для крымских татар, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации Россией Крыма и Севастополя.

В частности, речь идет о строительстве 1000 квартир для крымских татар, которые учитываются как внутренне перемещенные лица, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина.

Проект предусматривает два этапа: в рамках первого - строительство 500 квартир на Херсонской, Николаевской и Киевской области; в рамках второго - еще 500 квартир, но локация будет определена после дополнительного изучения.

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Кроме того, стороны обсудили визит Алексея Резникова в Турцию среди прочего с целью презентации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, а также визит Посла в Донецкую и Луганскую области в ближайшее время.