Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, - посол Симмонс

Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, который является вопиющим неуважением к украинским и международным нормам.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"7 лет назад Россия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Британия никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинским и международным нормам. Наше послание остается четким: Россия должна вернуть Крым Украине", - написала Симмонс в Twitter.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в годовщину "референдума" в оккупированном Крыму: Объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское