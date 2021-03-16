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Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, - посол Симмонс

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Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, - посол Симмонс
Великобритания никогда не признает фиктивный "референдум" РФ в Крыму, который является вопиющим неуважением к украинским и международным нормам.

Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, передает Цензор.НЕТ.

"7 лет назад Россия провела фиктивный "референдум", пытаясь узаконить свой незаконный контроль над Крымом. Британия никогда не признает этого вопиющего неуважения к украинским и международным нормам. Наше послание остается четким: Россия должна вернуть Крым Украине", - написала Симмонс в Twitter.

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Великобритания никогда не признает фиктивный референдум РФ в Крыму, - посол Симмонс 01

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