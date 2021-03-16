Есть основания считать, что КС даст положительное заключение по законопроекту о назначении директора НАБУ и ГБР, - Вениславский

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает, что КС рекомендует парламенту принять законопроект №5133, который расширяет полномочия относительно назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд дает заключение о соответствии законопроекта по двум статьям - 157 и 158. Никаких нарушений нет в этом законопроекте... поэтому ожидать, что будет положительный вывод - у меня есть все основания", - сказал Вениславский.

Он также ожидает, что в Раде будут необходимые 300 голосов для принятия этого законопроекта.

"Как только будет положительное заключение, то я думаю, что те политические силы, которые апеллировали о том, что он сомнительно конституционный - у них не будет аргументов не голосовать за этот законопроект", - считает нардеп.

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