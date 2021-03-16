Никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией нет, - Кулеба

Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, нет никаких предпосылок для возвращения к "business as usual" с Россией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Словении Анже Логаром.

"Нам известно, что в конце марта в ЕС должна состояться дискуссия о стратегии отношений с РФ. На данный момент принципиально важным является сохранение пяти фундаментальных принципов отношения ЕС к России. Поскольку Россия не демонстрирует никакой конструктивности в своем поведении, нет никаких предпосылок для возвращения к business as usual (бизнес как обычно. - Ред.) с Россией", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, Россия рассчитывает на поддержку этой политики со стороны словенского председательства в Совете ЕС.

"Пересматривать отношения с Россией в лучшую сторону можно будет только после того, как сама Россия начнет вести себя лучше", - добавил Кулеба.

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