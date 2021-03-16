Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности, - ГУР
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности.
"Личный состав противника отозван из отпусков досрочно и отправлен в места прохождения службы лиц, которые находились на лечении в медицинских учреждениях, осуществляется пополнение боеприпасами передовых подразделений. В то же время среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт во время проведения в Крыму 17-18 марта мероприятий по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства", - сказано в сообщении.