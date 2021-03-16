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Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности, - ГУР

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Соединения и части 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки оккупационных войск РФ на Донбассе приведены в высшие степени боевой готовности, - ГУР
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ провоцирует усиление напряжения обстановки на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности.

"Личный состав противника отозван из отпусков досрочно и отправлен в места прохождения службы лиц, которые находились на лечении в медицинских учреждениях, осуществляется пополнение боеприпасами передовых подразделений. В то же время среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт во время проведения в Крыму 17-18 марта мероприятий по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Беларусь
    Пиши *****, это его имя.
  • Envoy
    У тебя вечером "хоровод солидарности" . Не пропусти .
  • astor-27
    Да нет, - сыро еще. Вопрос не в зелени. Вопрос в проходимости местности для техники. По асфальту-то понятное дело проехать можно, а ты вот попробуй в это время по просёлку батарею, например, Д-30 переместить на ОП и подать 1б/к ( а это 80 выстрелов на орудие - 2 выстрела в ящике, масса с ящиком где-то 70 кг). Вот и прикинь, какой по счету автомобиль в колее в поле завязнет. А РСЗО? А Минометы (не на себе же их таскать по пояс в грязи (хотя, бывало, "подносы" таскали - по 4 мины на шею и вперед)? А ГСМ к пунктам заправки? Да много чего еще... Проблем, короче, выше крыши...
    А в рамках подготовки, да, можно рассмотреть...
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