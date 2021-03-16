"Интерпайп" Пинчука поставил "Нафтогазу" бракованные трубы по цене в 3 раза дороже, чем в Россию, - нардеп

НАК "Нафтогаз Украины" обвинил монопольного поставщика труб компании "Интерпайп" Виктора Пинчука в поставке некачественных труб по цене в 3 раза выше, чем для российского рынка.



Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко со ссылкой на постановление Хозяйственного суда Киева от 9 марта 2021 года.



"Те же" премиальные "трубы, которые" Интерпайп "продает Нафтогазу в три раза дороже, чем за Урал, оказывается, еще и гниют. В феврале Нафтогаз подал в суд на "Интерпайп" с требованием заменить брак. Бракованной признана партия из 168 штук, закупленная еще весной 2019", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.



По словам нардепа, трубы по условиям договора были поставлены на склады "Нафтогаза" еще в ноябре 2019 года, однако брак обнаружили лишь в начале 2021 года.

"То есть почти полтора года закупленные и оплаченные "Нафтогазом "трубы просто лежали на земле никому не нужными. То, что объемы закупок труб Нафтогазом при Коболеве-Витренко превышали реальную потребность и они годами ржавели на земле, ни для кого не было секретом ", - отметил нардеп.



По словам Кучеренко, на проваленную программу 20/20 выделили 100 млрд грн и для освоения средств было решено закупать трубную продукцию "втридорога и в астрономических объемах".

"75% всех контрактов на трубы получила одна компания "Интерпайп", которая, как оказалось, продавала Нафтогазу трубы в 2-3 раза дороже, чем в Россию. В этой конкретной ситуации со 168 бракованными трубами "Нафтогаз" потерпел убыток чуть меньше 2 млн гривен - копейки, по сравнению с тем, сколько миллиардов в целом было украдено на закупках государственной монополии за последние 5 лет ", - отметил нардеп.



Напомним, в марте 2021 издание "РБК-Украина" опубликовало расследование о 3-кратном завышении цен на трубы компанией "Интерпайп" для "Нафтогаза" по сравнению с ценами по контрактам "Интерпайп" с российской компанией "Башнефть". К такому выводу журналисты издания пришли после анализа идентичных договоров российской компании "Интепрайп-М" (Москва) с российскими нефтегазовыми компаниями и контрактов "Интерпайп-Украина" по АО "Укргаздобыча" за 2015-2019 годы.



Троекратную разницу в цене пресс-служба "Интерпайп" объяснила "специальными премиальными типами соединений", которые якобы использовались в трубах для украинского "Нафтогаза".

Впоследствии Антимонопольный комитет получил документы для проверки фактов завышения цен на трубную продукцию компанией "Интерпайп" для "Нафтогаза" в 2015-2020 годах.