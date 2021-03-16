У регионов России нет права на референдумы о самоопределении, а Крым - это исключение, - Песков
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, представитель Кремля напомнил, что в российской Конституции "все черным по белому написано относительно территориальной целостности России".
Песков также подчеркнул, что даже эвентуальная возможность постановки "вопроса о проведении референдумов о самоопределении регионов России не обсуждается".
"Это (референдум) будет являться нарушением Основного закона Российской Федерации. Поскольку речи о нарушении Основного закона России идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем", – сказал он.
Вместе с тем, представитель Кремля назвал "референдум" (непризнанный Украиной и странами Запада. – Ред.) 2014 года в Крыму "легитимным", но при этом исключил проведение на полуострове нового аналогичного голосования.
"Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права и с точки зрения законов Украины. Он был абсолютно легитимный и законный", – сказал Песков, передает Крым.Реалии.
На вопрос журналиста о том, почему до сих пор неизвестны имена многих из тех, кто обеспечивал безопасность референдума в Крыму в 2014 году, Песков ответил, что эти люди активно продолжают работать и сейчас.
"Многие из этих людей работают в чувствительных сферах, поэтому вполне нормально, что их имена не предают огласке", — сказал пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что в Киеве потроллили российских дипломатов к годовщине "референдума".