"Украинского" штамма COVID-19 не существует, - Рубан
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"В Украине подтвержден штамм британского коронавируса в Ивано-Франковской области еще две недели назад. Британский штамм циркулирует в разных регионах, другие штаммы не подтверждены. Что касается нового возбудителя, украинского, такого нет. Есть возбудители, которые циркулируют во всех странах: южноафриканский, бразильский, испанский, британский - за прошлый год данный возбудитель прошел 12 тыс. мутаций. Но актуальный во всем мире и у нас британский, который более агрессивен и поражает молодежь от 20 до 40 лет", - рассказал Рубан.
По его словам, сегодня в Киеве больше всего болеют в организованных коллективах, где не соблюдают правила безопасности, и в семьях, где тоже не соблюдают элементарные правила.
"Сегодня мы фиксируем антирекорды и будем, к сожалению, далее фиксировать, это связано с резким распространением среди молодежи", - добавил Рубан.