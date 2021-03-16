РФ использует слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе, чтобы расчистить фармрынок для "Спутник V", - Ткаченко

Слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть связаны с массовой информационной кампанией против нее со стороны РФ. Цель - расчистить фармрынок для "Спутник V".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Спутник до сих пор не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле конечно обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров. И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутник" - вакцины "AstraZeneca", - отметил министр.

По словам Ткаченко, это очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника".

"В то же время мало кто учитывает отсутствие задокументированных летальных случаев в результате прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов говорят и во Всемирной организации здравоохранения и в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Россия же, упорно продолжает лоббировать свой "Спутник". Я бы очень тщательно проверил, из каких источников появилась информация о псевдо опасности вакцины AstraZeneca и кто лоббировал распространение этих страшилок в европейских СМИ. Потому что в такие совпадения не верю", - подчеркнул глава МКИП.

Ткаченко отметил, что уже прошло 5 дней с тех пор как он привился вакциной AstraZeneca, чувствует он себя хорошо.

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