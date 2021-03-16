В России пригрозили полностью заблокировать Twitter через месяц

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter в России через месяц, если соцсеть не удалит запрещенную информацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру.

"Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации", — сказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

Спустя месяц в зависимости от действий администрации соцсети "будут приняты соответствующие решения", добавил он.

Субботин уточнил, что при неисполнении требования российского законодательства, Роскомнадзор рассмотрит возможность полной блокировки сервиса в России.

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Напомним, Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации.

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