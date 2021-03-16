Львовский облсовет предлагает назвать "Арену Львов" в честь Бандеры

Львовский областной совет поддержал обращение к Кабинету министров и Министерству молодежи и спорта Украины с просьбой присвоить стадиону "Арена Львов" имя лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Решение поддержали 68 депутатов, семеро не голосовали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода.

Напомним, 5 марта сессия Тернопольского городского совета решила присвоить городскому стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

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Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения. Мэр Тернополя Сергей Надал ответил на это, что семья Шухевича во время второй мировой войны спасла еврейскую девочку. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

10 марта стало известно, что польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича.