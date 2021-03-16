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54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова

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54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова
Более половины украинцев поддерживают введение санкций СНБО против кума Путина, одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Центром Разумкова".

45% опрошенных ответили, что хорошо знают о санкциях в отношении Медведчука, еще 41,5% - "кое-что слышали об этом", а 13% - что "впервые о них слышат".

Среди всех опрошенных 54% поддерживают введение этих санкций (среди тех, кто знал об этих санкциях еще до проведения социологического опроса - 61%), не поддерживают эти санкции - соответственно 21% и 23%.

63,5% опрошенных отмечают, что их отношение к Медведчуку после введения этих санкций не изменилось, 20% - что оно ухудшилось, а 5% - что оно улучшилось. 51,5% опрошенных ответили, что их отношение к Зеленскому после введения этих санкций не изменилось, 21% - что оно улучшилось, а 17% - что оно ухудшилось.

Кроме того, по данным опроса, 46% опрошенных поддерживают санкции против телеканалов "пула Медведчука" (112, NewsOne, ZIK). Не поддерживают санкции против указанных каналов - 31%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия провела кибератаки на Украину в ответ на санкции против Медведчука и Козака, - СНБО

54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова 01
54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова 02

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    СанкцЫи потдерживают, но на следующих выборах готовы за него проголосовать 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3386 зебилы они такие 54% украинцев поддерживают введение санкций против Медведчука, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7626
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Спитайте без прізвищ чи потрібно наказувати спонсорів тероризму згідно закону?
  • Scorpman Y
    это второй момент.. правдивости цифр статистики/опросов "от розумкова")
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