Ученики 5-11 классов в Киеве уйдут на весенние каникулы 18 марта, - Кличко

Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Детсады и начальная школа пока будут работать в обычном режиме.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы - более 3 500 госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей - в тяжелом состоянии. Это сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии. С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет", - добавил Кличко.

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