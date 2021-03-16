МИД Грузии решительно осуждает оккупацию Россией Крыма и Севастополя

Министерство иностранных дел Грузии решительно осуждает временную оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, а также попытку насильственного изменения международно признанных границ Украины, говорится в заявлении МИД страны в связи с седьмой годовщиной аннексии Крыма.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Грузии во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерство иностранных дел Грузии решительно осуждает оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, а также попытку насильственного изменения международно признанных границ Украины - опыт, который наша страна уже пережила. Такая практика оккупации и аннексии представляет собой серьезную угрозу международной безопасности, миру и стабильности", - сказано в сообщении.

Как отметили в министерстве, твердая и консолидированная позиция международного сообщества имеет первостепенное значение для противодействия продолжающейся агрессии против суверенных государств и для обеспечения мира и стабильности посредством эффективного использования международных механизмов на местах.

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"Российская Федерация продолжает агрессивные и противоправные действия в восточных регионах Украины. Крымский полуостров и город Севастополь остаются аннексированными. Есть сообщения о грубых нарушениях прав и свобод человека, а также норм международного гуманитарного права. Российская Федерация наращивает свои силы на временно оккупированных территориях Украины", - указали в ведомстве.

Министерство иностранных дел Грузии подтвердило свою твердую и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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