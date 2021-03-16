Бывшие узники Кремля призывают Зеленского не использовать борьбу с Медведчуком для атак на Порошенко: "У нас один общий враг - Кремль"

Бывшие узники путинского режима обратились к президенту Зеленскому с призывом не спекулировать на теме освобождения заложников ради политической борьбы с лидером оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Высокий замок", текст обращения представил бывший политзаключенный Владимир Балух.

В своем заявлении бывшие узники Кремля отметили, что поддерживают действия власти, направленные на искоренение разветвленной преступной сети, построенной и введенной в Украине страной агрессором - Российской Федерацией.

"Правильные и необходимые решения, направленные на закрытие пророссийских телеканалов и других СМИ, внедрение санкций в отношении промосковских политиков - коллаборационистов внутри страны, во-первых, требуют внедрения законодательного обоснования. Во-вторых, ни в коем случае не должны использоваться как формальный повод для уголовного и санкционного преследования политических и общественных лидеров, личностей, которые доказали свою преданность идеалам украинского государства, однако развивают свою деятельность в оппозиции к курсу действующей власти", - подчеркнул Балух.

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"Мы также выступаем категорически против и осуждаем попытки власти использовать негативный образ откровенного коллаборанта Медведчука с целью дискредитации личностей, представлявших власть в сверхтяжелые времена начала войны, кровопролитных военных действий, отсутствии дееспособной украинской армии, в частности пятого Президента Украины Петра Порошенко", - говорится в обращении.

В обращении призывают всех "отказаться от манипуляций, не спекулировать на фамилиях, отбросить личные амбиции, напомнить себе, что на самом деле является самым важным, бесценным, превыше всего".

"Призываем украинские власти в водовороте политической борьбы не терять Достоинство", - отмечают бывшие пленники российского режима.

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"Недопустимо, чтобы перманентные политические соревнования, борьба за рейтинги, влияние и контроль над финансовыми потоками брали верх над интересами государства", - убеждены авторы заявления.

Участники брифинга предостерегли власть в лице президента Зеленского от дальнейших шагов на разрушение общественного единства.

"Призываем общество всегда помнить, что, не найдя мудрость сохранить единство века назад, мы потеряли государственность и уже менее чем за 20 лет кремлевский монстр обрек миллионы украинцев на ужасную смерть во время искусственно устроенного Москвой Голодомора в сатанинском угаре мести за неповиновение, "наглость" возродить желанную Государственность", - говорится в сообщении.

"У нас один общий враг - Кремль. У нас одна Украина на всех. Победа возможна только путем единения", - резюмируют пленники путинского режима.

Заявление поддержали Владимир Балух, Ахтем Чийгоз, Евгений Панов, Роман Сущенко, Игорь Козловский.

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