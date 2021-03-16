В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ. ДОКУМЕНТ

В июле 2012 года президенты Украины и России встречались в Крыму. Пообщавшись с Виктором Януковичем, Владимир Путин посетил кумовьев - Виктора Медведчука и Оксану Марченко.

Об этом напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В 2018 году российское издание "Примечания" писало, что в генплане Ялты имение указано как "дворец Медведчука". Страница, на которой это обнаружили, теперь недоступна. На картах Google главное здание белого цвета обозначено как "Вилла "Медведчук".

Крым.Реалии получили выписки из Росреестра относительно этой недвижимости. В этих документах указано, что "данные о собственниках отсутствуют".

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Сам Медведчук уверяет, что сможет разобраться с владениями его супруги Оксаны Марченко в оккупированном Крыму после вступления в силу указа российского президента Владимира Путина, которым запрещено иностранцам и зарубежным компаниям быть собственниками участков на полуострове. Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

В частности, на вопрос о том, что он будет делать с крымской недвижимостью, политик ответил: "Со всеми вопросами разберемся". На уточняющий вопрос о том, договорился ли он уже, Медведчук сказал: "Я ни с кем не договариваюсь".

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Из крымской недвижимости в декларации Медведчука за 2019 год указано 56 соток земли, жилой дом в 371 квадратный метр и нежилой - в 749 квадратных метров. Все это расположено в селе Оползневое. Имущество записано на Оксану Марченко.

Редакция также отправила запрос Марченко, поинтересовавшись, планирует ли кто-то из ее семьи получить российское гражданство для переоформления крымского имущества, или его перепишут на российскую фирму. Однако ответа пока не последовало.

Напомним, 20 марта 2021 года вступает в силу указ президента России Владимира Путина, который запретил "иностранным гражданам" владеть землей в большинстве районов Крыма - прибрежных и прилегающих к материковой Украине. С точки зрения российского законодательства, граждане Украины на оккупированном полуострове также попадают в эту категорию.

Согласно указу, иностранные граждане с 20 марта 2020 года должны были в течение года распорядиться своим имуществом, например, продав или переоформив его. В противном случае землю могут в судебном порядке принудительно изъять российские власти Крыма, с предоставлением компенсации.

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В Представительстве президента Украины в АРК назвали "военным преступлением" этот указ Путина. Прокуратура АР Крым квалифицирует такие действия российских властей по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).