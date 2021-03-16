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Гендиректор "Укроборонпрома" Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию

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Гендиректор "Укроборонпрома" Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию
Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию.

Об этом Гусев сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С 16 марта я, в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19", - написал он.

Сейчас директор концерна находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.

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"По всем рабочим вопросам остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно. Несмотря на то, что не смогу лично принять участие в переговорах, я уверен, что этот важный исторический визит, организованный по приглашению японской стороны и качественно подготовленный командой нашего посла в Японии, будет успешным и результативным", - подчеркнул он.

Гендиректор Укроборонпрома Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию 01

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Я конечно дико выбачаюсь и мне очень стыдно, но телек сегодня можно не выходя из хаты заказать и ездить за ними в Японию, Индию, Италию, Эмираты на всякие выставки и совсем без пользы для налогоплатильщиков, не обязательно. Лучше "Дзвином", ракетной и боеприпасными темами в Украине заниматься, по месту так сказать
  • Andre2014
    да и хрен с ним... ысе одно никакого толку от таких руководителей.. как мы видим!
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