Гендиректор "Укроборонпрома" Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию.

Об этом Гусев сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С 16 марта я, в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19", - написал он.

Сейчас директор концерна находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.

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"По всем рабочим вопросам остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно. Несмотря на то, что не смогу лично принять участие в переговорах, я уверен, что этот важный исторический визит, организованный по приглашению японской стороны и качественно подготовленный командой нашего посла в Японии, будет успешным и результативным", - подчеркнул он.