Уровень госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в четырех областях, - НСЗУ

Уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 в феврале существенно вырос в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Винницкой областях Украины.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья (НСЗУ) в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным службы, уровень заболеваемости и госпитализаций из-за COVID-19 существенно вырос, но не по всей Украине, а только в отдельных регионах. К примеру:

➡ Вдвое выросло число госпитализированных в Ивано-Франковской области - до 5453 человек, в Закарпатье - до 3300 человек.

➡ Существенное увеличение госпитализаций отмечается также в Винницкой и Черновицкой областях - до 3439 и 2228 человек соответственно.

➡ В Киеве в феврале на больничную койку попало более трех тысяч человек, но по сравнению с январем количество госпитализаций уменьшилось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случаи "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2 подтверждены в Винницкой и Закарпатской областях, - ЦОЗ

Всего в феврале в Украине были госпитализированы 41 875 пациентов. Это на 190 человек больше по сравнению с январем, даже с учетом того, что февраль на 3 дня короче января. Еще почти пять тысяч продолжили начатое в январе лечение.