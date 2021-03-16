ФСБ РФ сообщает о задержании в оккупированном Крыму "украинского агента" с самодельным взрывным устройством

ФСБ РФ сообщает, что в оккупированном Крыму задержан гражданин России, собиравший якобы по заданию украинской разведки информацию о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения, у него изъято взрывное устройство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ пресекла разведывательно-подрывную деятельность Есипенко В.Л., он снимал на фото и видео в Крыму местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

В ФСБ сообщили, что Есипенко задержали, чтобы "не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб".

"По данным ЦОС, в личной машине задержанного нашли самодельное взрывное устройство. Как рассказал сам Есипенко, упомянутую информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки (СВР) Украины полковника Кравчука, отметили в ФСБ. Взрывное устройство Есипенко по рекомендации Кравчука хранил в автомобиле для собственной безопасности", - сообщает издание.

В ФСБ сообщили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье УК РФ.

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