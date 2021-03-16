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Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса. ФОТО

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16 марта ряд религиозных деятелей Украины публично вакцинировались от коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель отдела по вопросам религий, обеспечение права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина Андрей Юраш, информирует Цензор.НЕТ.

Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса 01

Прививку от COVID-19 сделали:

  • главе Украинской греко-католической церкви Святославу;
  • наместнику Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентию;
  • главному раввину Киева Йонатану Марковичу;
  • представителям Федерации еврейских общин в столице Украины Леониду Барацу и Борису Стругацкому

Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса 02

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Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса 03

Видеотрансляцию вакцинации проводило Министерство здравоохранения Украины.

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Топ комментарии

  • Василий Васильев b8ee7c21
    А Мацковский сатанат "Спутником" уже привился?
  • Чинганчгук
    какой вакциной ? - вот в чем вопрос
  • Rostyslav Komarnytsky
    Думаю, це правильний крок. Св'ятослав - один з небагатьох людей України, якому довіряють українці. Про нього точно ніхто нічого поганого сказати не може.
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