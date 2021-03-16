Новости • Оккупация Крыма

Турция не признает оккупацию Крыма и призывает защитить крымских татар, - МИД

2 01810
Турция не признает оккупацию Крыма и призывает защитить крымских татар, - МИД
Турция не признает оккупацию Россией Крыма и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в заявлении МИД Турции по случаю седьмой годовщины оккупации Крымского полуострова.

"Мы повторяем, что не признаем фактической ситуации на полуострове, которая является нарушением международного права, и подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в документе.

МИД Турции также отмечает важность защиты культурной идентичности, безопасности и благосостояния крымских татар, которые являются коренным этносом на полуострове.

"Мы будем продолжать пристально следить за развитием событий в Крыму", - заявили в ведомстве.

Также читайте: Резников обсудил с послом Турции строительство 1000 квартир для крымских татар

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Bor Moley
    Никто не признает Крым кацапским. А когда Куйло подохнет, репоеды сами его отдадут. Не по Сеньке шапка.
  • Andy Jumeirach
    крысмане, малоросы, сепары и калоборанты упрямо не хотят понимать, что путло в 2014 году сделал кроваво-грязную работу их руками и делает её до сих пор...
    цели своей путло не добъётся, но горя всем принесёт немало ...
    посему - для начала путло должно сдохнуть, тогда его все эти крысмане, малоросы, сепары и калоборанты начнуть обсирать, как сралина !
  • kelman muksat
    Германия не признаёт оккупацию Кёнинзберга
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости