В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не видит оснований для отказа от использования вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"На сегодняшний день ни в одной стране мира не установлено и нет ни одного подтверждения в отношении связи между вакцинацией и тромбозом. Есть соответствующие исследования, которые в том числе проводит европейский регулятор, который отвечает за фармаконадзор, и ВОЗ. Никакого подтверждения пока нет. В целом на 17 млн вакцинированных человек было выявлено 37 тромбозов, то есть 1 тромбоз на 460-470 тысяч населения. Если сравнить то, что происходит в обычной жизни, то мы понимаем, что могут быть люди, у которых может быть тромбоз вне зависимости от вакцинации. Я считаю, что нам надо дождаться медицинских исследований, и делать выводы", - отметил министр.

Степанов подчеркнул, что в Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации.

"Мы сделали по состоянию на сегодняшнее утро 62 тысячи прививок. На все 62 тысячи зафиксировано 362 побочные реакции, только две требовали досмотра медработников непродолжительное время. Никаких тромбозов у нас зафиксировано не было. В отношении ведущих стран мира - например, британский регулятор, который является наиболее жестким регулятором в мире, уже четко заявил, что они не собираются приостанавливать вакцинацию AstraZeneca, что нет никакого у них подтверждения связи между вакцинацией и тромбозами. Так же заявила и Канада. Думаю, что то же самое заявят и европейские страны в ближайшее время. Если говорить о пользе и риске, о польза вакцинации намного превышает любые реакции и побочные эффекты", - добавил глава Минздрава.

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