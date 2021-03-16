В Раду подан законопроект об электронном производстве в уголовном процессе

В Верховную Раду подан законопроект об электронном производстве в уголовном процессе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Практически во всех сферах функционирования государственных органов давно применяется электронный документооборот. Одним из "динозавров", которые остались, является уголовный процесс, который все еще полностью оформляется на бумаге. Уголовные производства на "бумаге" - это не только неудобно и неэкологично. Это и огромный круг для злоупотреблений - это "войны" между отдельными судами и органами досудебного расследования по поводу того, кто кому должен передать материалы дела. Это и трата времени прокуроров, следователей и работников органов дознания на прием и передачу дел, а также на ожидание в очередях и приемных. Это и злоупотребления с предоставлением/получением материалов производства для ознакомления", - отметил министр юстиции Украины Денис малюська.

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По его словам, все это можно сравнительно легко исправить, введя систему современного электронного уголовного производства, пользователями которой (с разноуровневыми правами доступа) будут как правоохранители, так и сторона обвинения и защиты.

Введение именно такого механизма является целью законопроекта № 5246, зарегистрированного Президентом Украины.

"Более того, эта инициатива (при условии поддержки ее парламентом) практически ни дня не будет оставаться просто на бумаге. Система электронного уголовного производства уже почти готова для применения в уголовных производствах, находящихся в НАБУ, САП и ВАКС, и ожидает только законодательного урегулирования для начала работы", - отметил Малюська.

Положениями проекта Закона "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно внедрения информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования", в частности, определяется:

- функциональное назначение информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования;

- равенство правового статуса бумажных и электронных документов в уголовном процессе;

- предоставление доступа к материалам, которые хранятся в информационно-телекоммуникационной системе досудебного расследования участникам уголовного производства;

- возможность интеграции информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования с другими информационными системами, в частности с Единым реестром досудебных расследований и автоматизированной системой документооборота суда.

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Предложенные проектом Закона изменения будут способствовать повышению эффективности уголовного процесса, облегчив взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты. Кроме того, уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов. Ведь упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров.

Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде. В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только у следователей или прокуроров, физически приехав к ним.

"Таким образом, введение информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования позволит минимизировать и, как следствие, полностью отказаться в будущем от бумажного производства в уголовном процессе", - отметил министр.