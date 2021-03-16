"Не установлен даже сам факт похищения", - юрист о деле нардепа Семинского
Об этом он заявил в коментарии Цензор.НЕТ.
"Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного. Расследование проводит СБУ, несмотря на то, что данная категория дел не относится к их подследственности – уже один этот факт показывает вмешательство власти. Никаких доказательств вины Рудьковского будь то в убийстве, пытках, вымогательстве, присвоении имущества и похищении человека следствием не установлено," - отметил адвокат.
"Как только общество увидит материалы обвинения, то у антикоррупционных органов возникнет вопрос: не является ли дело против Рудьковского результатом использования служебного положения народным депутатом Семинским? И не стоит ли открыть уголовное дело против народного депутата за инсценировку похищения и вымогательство? На эти вопросы в скором временит будут даны ответы", - заверил Катеринчук.
"Также досудебное следствие указывает, что Рудьковский Н.Н. якобы в 2012 году передавал посреднику неустановленную сумму при неустановленных обстоятельствах" - отмечает юрист.
Напомним, народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский обвиняет экс-министра транспорта Николая Рудьковского в своем похищении.