Заседание по делу об убийстве Шеремета перенесли на 23 марта

Шевченковский районный суд 16 марта отложил продолжение рассмотрения дела об убийстве Павла Шеремета до 23 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно позиции суда, заседание не смогли провести, поскольку Национальная гвардия не смогла обеспечить безопасную доставку одного из фигурантов, ветерана Андрея Антоненко, в зал суда из следственного изолятора.

Суд предложил его участие в формате видеоконференции, но Антоненко по совету адвокатов отказался.

Один из защитников Дмитрий Круговой указал на то, что обвиняемые - единственная сторона процесса, имеющая право отказаться от участия в режиме видеоконференции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дело об убийстве Шеремета: Митингующие пикетируют Лукьяновское СИЗО, где содержится Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

"Сегодня планировалось заседание в общем порядке, более того, мы были в первой половине дня в изоляторе в СИЗО, и никакой информации о том, что какие-то сложности есть с доставкой обвиняемого в суд, нам не сообщалось. Поэтому для нас это стало неприятным сюрпризом. Конечно, переводить это дело, понижать градус, когда человек обвиняется на всю страну в совершении страшного преступления, сейчас предлагают постоянно находиться в СИЗО и продолжать участие в процессе именно таким образом - это недопустимо, это нарушение всех фундаментальных норм. Безусловно, мы на это ни в коем случае не согласились ", - заявил он.

Адвокат также обратил внимание на то, что суд не смог обеспечить ему и его коллегам конфиденциальное общение с подзащитным, а качество связи было ненадлежащим.

Также смотрите: Дело об убийстве Шеремета: Антоненко вовремя не доставили на заседание, под зданием суда проходит акция в поддержку подсудимых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Господин Антоненко хочет, чтобы его видели, чтобы его видел суд, присяжные, общаться с ними лично, а не посредством видеосвязи, которая еще и постоянно тормозит и качество сигнала не выдерживает критики", - добавил он.

Напомним, в Киеве проходит акция в поддержку подсудимых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко. После того, как Антоненко не доставили в суд митингующие отправились маршем к Лукьяновскому СИЗО, где подсудимый содержится под стражей.