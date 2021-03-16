НКРЭКУ играет на стороне России в гибридной войне против Украины, - "слуга народа" Буймистер

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) фактически осуществляет государственную измену, покрывая импорт электроэнергии из России и Беларуси на фоне остановки украинских электростанций.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина24".



"Сегодня Национальный регулятор, по моему мнению, совершает государственную измену. Потому что на фоне того, что у нас профицит мощностей в системе, то есть у нас слишком много электроэнергии, они планируют завозить из Белоруссии. С российской атомной электростанции, построенной "Росатомом". То есть мы как страна убиваем собственную генерацию, мы лишаем рабочих мест собственных энергетиков, мы разваливаем свою энергетическую систему в интересах страны-агрессора", - отметила нардеп.



По ее словам, поставки российской электроэнергии являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. Цель этой войны - сорвать интеграцию Украины в Европейскую энергосистему и установить тотальный контроль над украинским энергорынком.



"Это последовательные шаги, которые приводят к потере энергетической независимости государства. Такие действия - это прямая угроза национальной безопасности, сегодня я это могу заявить с уверенностью. А говорим мы о Европе, об интеграции, о том, что мы движемся в Европу. Как мы туда будем двигаться? С выключенными атомными блоками и зелеными электростанциями и импортом электроэнергии из Беларуси? Кто нас там таких ждет? " - добавила Буймистер.



Напомним, в феврале 2021 председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк с трибуны Верховной Рады публично защищал импорт электроэнергии из России, заявляя о его пользе для энергосистемы.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.