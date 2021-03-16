Нардеп "Слуги народа" Семинский признал подлинность записей о $7 млн, но утверждает, что это "монтаж"

Олег Семинский, народный депутат от "Слуги народа" прокомментировал обнародованный разговор, в котором он якобы выразил готовность заплатить 7 миллионов за мандат любой партии.

В комментарии Суспільному, Семинский признал, что разговор между ним и экс-нардепом Николаем Рудьковским, зафиксированный на записи, действительно имел место, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор с Рудковским, фрагменты которого были использованы, действительно был в 2010-2011 году. Но во время нашего разговора Рудковский не сообщал, что будет записывать. Поэтому я удивлен, что вообще появились какие-то записи", - говорит нардеп.

При этом он утверждает, что разговор о семи миллионах шел не в привязке к выборам, а в связи с намерением купить долю в бизнесе, а сам разговор был в вырван из контекста.

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Напомним, на записи Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий и озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат - семь миллионов долларов.

"Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут недоторканнисть, пока будет возможность...Вплоть до коммунистов", - говорит на записи он.