Шаблон свидетельства о вакцинации от COVID-19 разработан. Ждем заключения ВОЗ о его целесообразности, - ЦОЗ

В Украине уже разработали шаблон свидетельств о вакцинации против коронавируса. Однако Министерство здравоохранения ждет заключения экспертов Всемирной организации здравоохранения о целесообразности их применения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио НВ рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья МОЗ Украины Александр Заика.

По его словам, сейчас информация о любой прививке, в том числе против COVID-19, заносится в электронную систему здравоохранения eHealth.

"Имея данные в электронной системе здравоохранения, нет препятствий выдать, в частности, и семейному врачу такое свидетельство (кстати, образцы которых уже разработаны) и указать там факт вакцинации, получения всех необходимых прививок. Таких административных и бюрократических преград к этому уже нет. Сейчас мы ожидаем окончательного решения Всемирной организации здравоохранения и Европейского союза о необходимости введения этих норм", - сказал Заика.

В качестве альтернативы разработанному шаблону свидетельства о вакцинации Украина может использовать унифицированный для всех стран образец этого документа, если его введут, пояснили в ЦОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все семейные врачи будут вакцинированы от COVID-19 через кабинеты вакцинации, - Степанов

Механизм выдачи таких свидетельств будет похож на аналогичный, применяемый при вакцинации от желтой лихорадки, следует из слов Заики.

"Есть свидетельство желтого цвета с определенной голограммой, вносится отметка о вакцинации и ставится номер вакцины. И та страна, которая эндемична к этому заболеванию, не даст возможности посетить эту страну при отсутствии такой прививки", - отметил сотрудник Центра общественного здоровья.

Заика считает, что сфальсифицировать украинское свидетельство о вакцинации против коронавируса не получится.

"Например, и Центр общественного здоровья, и Министерство здравоохранения не фиксировало случаев фальсификации касательно вакцинации от желтой лихорадки. Есть свидетельства установленного образца, к которым имеют доступ именно те, кто предоставляет эту услугу по вакцинации. Других доступов нет", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кабмине предлагают освободить производителей вакцин от какой-либо ответственности за последствия прививок. Законопроект уже в Раде