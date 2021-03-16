Шаблон свидетельства о вакцинации от COVID-19 разработан. Ждем заключения ВОЗ о его целесообразности, - ЦОЗ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио НВ рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья МОЗ Украины Александр Заика.
По его словам, сейчас информация о любой прививке, в том числе против COVID-19, заносится в электронную систему здравоохранения eHealth.
"Имея данные в электронной системе здравоохранения, нет препятствий выдать, в частности, и семейному врачу такое свидетельство (кстати, образцы которых уже разработаны) и указать там факт вакцинации, получения всех необходимых прививок. Таких административных и бюрократических преград к этому уже нет. Сейчас мы ожидаем окончательного решения Всемирной организации здравоохранения и Европейского союза о необходимости введения этих норм", - сказал Заика.
В качестве альтернативы разработанному шаблону свидетельства о вакцинации Украина может использовать унифицированный для всех стран образец этого документа, если его введут, пояснили в ЦОЗ.
Механизм выдачи таких свидетельств будет похож на аналогичный, применяемый при вакцинации от желтой лихорадки, следует из слов Заики.
"Есть свидетельство желтого цвета с определенной голограммой, вносится отметка о вакцинации и ставится номер вакцины. И та страна, которая эндемична к этому заболеванию, не даст возможности посетить эту страну при отсутствии такой прививки", - отметил сотрудник Центра общественного здоровья.
Заика считает, что сфальсифицировать украинское свидетельство о вакцинации против коронавируса не получится.
"Например, и Центр общественного здоровья, и Министерство здравоохранения не фиксировало случаев фальсификации касательно вакцинации от желтой лихорадки. Есть свидетельства установленного образца, к которым имеют доступ именно те, кто предоставляет эту услугу по вакцинации. Других доступов нет", - подчеркнул он.
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