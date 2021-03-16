Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия станции РЭБ наемников РФ

Наемники РФ применили станцию РЭБ против беспилотика миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Миссией ОБСЕ было сообщено о потере контроля над пространственным положением БПЛА среднего радиуса действия в районе Петровки. Украинская сторона ССЦКК информирует, что падение БПЛА Миссии было вызвано работой станций РЭБ противника. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории", - говорится в сообщении

Также, 15 марта мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглык, 27 танков противника. Вооружение было размещено за пределами выделенных мест хранения вооружения, что указывает на то, что противник проводит обучение, а также наращивает вооружения и количество военной техники, демонстрируя свою готовность к провокационным действиям и силовому сценарию.

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