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Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия станции РЭБ наемников РФ

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Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия станции РЭБ наемников РФ
Наемники РФ применили станцию РЭБ против беспилотика миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Миссией ОБСЕ было сообщено о потере контроля над пространственным положением БПЛА среднего радиуса действия в районе Петровки. Украинская сторона ССЦКК информирует, что падение БПЛА Миссии было вызвано работой станций РЭБ противника. Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать Вооруженные Силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на подконтрольной территории", - говорится в сообщении

Также, 15 марта мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглык, 27 танков противника. Вооружение было размещено за пределами выделенных мест хранения вооружения, что указывает на то, что противник проводит обучение, а также наращивает вооружения и количество военной техники, демонстрируя свою готовность к провокационным действиям и силовому сценарию.

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Топ комментарии

  • kuba
    в засаду попал Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия странции РЭБ наемников РФ - Цензор.НЕТ 2561
    Беспилотник ОБСЕ упал в результате воздействия странции РЭБ наемников РФ - Цензор.НЕТ 7424
  • Тупин Вова
    Надо по этому поводу выразить глубокую озабоченность.
  • Артм Воронцов
    куйлу нужна войнушка рейтинг на нуле нужно переключить внимание охлоса..... медведчеук до апреля распродаст всё топливо(новое не ввезёт) и создаст коллапс на топливном рынке тогда то и начнется движуха в лугандоне....... + в апреле будет кино Грозева и вагнергейт народ будет зелю шатать.... жаркая весна будет......
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