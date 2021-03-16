Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах компании "Инвестохиллс Веста" Павла Фукса

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) часто продает активы украинским и зарубежным инвесторам не на рыночных условиях. В результате, по состоянию на конец 2020 года Фонд задолжал государству более 48 млрд грн, которые были заимствованы для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. Яркой иллюстрацией этого процесса является кейс продажи пула активов "Дельта банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра" финансовой компании "Инвестохиллс Веста" (компанию связывают с Павлом Фуксом).

Об этом говорится в статье ZN, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается в статье, чаще всего активы Фонда идут с молотка с дисконтом 95-96%, пул формируется под конкретного участника, реальная конкуренция при продаже фактически отсутствует.

Один из самых резонансных продаж по такой схеме - пул активов "Дельта Банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра" 7 ноября 2019 г. Как известно, в этот пул входили права требования по кредитным договорам на 18,1 млрд грн. В частности, это требования к ЧАО "Росава" и группе "Яблочный Дар".

Победителем торгов стала финансовая компания "Инвестохиллс Веста", которая выкупила этот пул с дисконтом 95%.

20 октября прошлого года Хозяйственный суд Киева по требованию вкладчика банка "Финансы и кредит" признал торги недействительными и отменил результаты продаж из-за ряда нарушений.

Во-первых, судом установлено, что первоначальная стоимость пула сформирована для повторных торгов, со значительным дисконтом, хотя пул этих активов продавался впервые. Активы уже на старте было выставлено с дисконтом 83%. Такой подход противоречит регуляторной политике самого Фонда. Статистика Фонда гарантирования свидетельствует о том, что в среднем активы удается реализовать за 20-24%.

Во-вторых, Фонд не стал проводить оценку кредитов, входящих в пул. В 2016 году каждый из этих кредитов уже оценивался, и, собственно, на основании этой оценки они были выставлены на торги и на этот раз, хотя за три года значительно вырос их номинальный размер.

В-третьих, этим залогом были обеспечены и другие кредиты, которые Фонд на торги не выставил. Следовательно, стоимость залога намного превышала номинальную стоимость пула в 18 млрд грн. Получается, что "Инвестохиллс Веста", покупая эти кредиты, получила еще и незаслуженный "бонус" - залог существенно более высокой стоимости.

Фонд вместе с "Инвестохиллс Веста" настаивает на законности проведенных торгов. В то же время суд установил, что начальная стоимость пула сформирована как для повторных торгов, со значительным дисконтом, хотя пул этих активов продавался впервые. Активы уже на старте были выставлены с дисконтом 83%.