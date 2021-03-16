Журналисты выяснили, как ФГВФЛ работает в интересах компании "Инвестохиллс Веста" Павла Фукса
Об этом говорится в статье ZN, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается в статье, чаще всего активы Фонда идут с молотка с дисконтом 95-96%, пул формируется под конкретного участника, реальная конкуренция при продаже фактически отсутствует.
Один из самых резонансных продаж по такой схеме - пул активов "Дельта Банка", банков "Финансы и кредит" и "Надра" 7 ноября 2019 г. Как известно, в этот пул входили права требования по кредитным договорам на 18,1 млрд грн. В частности, это требования к ЧАО "Росава" и группе "Яблочный Дар".
Победителем торгов стала финансовая компания "Инвестохиллс Веста", которая выкупила этот пул с дисконтом 95%.
20 октября прошлого года Хозяйственный суд Киева по требованию вкладчика банка "Финансы и кредит" признал торги недействительными и отменил результаты продаж из-за ряда нарушений.
Во-первых, судом установлено, что первоначальная стоимость пула сформирована для повторных торгов, со значительным дисконтом, хотя пул этих активов продавался впервые. Активы уже на старте было выставлено с дисконтом 83%. Такой подход противоречит регуляторной политике самого Фонда. Статистика Фонда гарантирования свидетельствует о том, что в среднем активы удается реализовать за 20-24%.
Во-вторых, Фонд не стал проводить оценку кредитов, входящих в пул. В 2016 году каждый из этих кредитов уже оценивался, и, собственно, на основании этой оценки они были выставлены на торги и на этот раз, хотя за три года значительно вырос их номинальный размер.
В-третьих, этим залогом были обеспечены и другие кредиты, которые Фонд на торги не выставил. Следовательно, стоимость залога намного превышала номинальную стоимость пула в 18 млрд грн. Получается, что "Инвестохиллс Веста", покупая эти кредиты, получила еще и незаслуженный "бонус" - залог существенно более высокой стоимости.
Фонд вместе с "Инвестохиллс Веста" настаивает на законности проведенных торгов. В то же время суд установил, что начальная стоимость пула сформирована как для повторных торгов, со значительным дисконтом, хотя пул этих активов продавался впервые. Активы уже на старте были выставлены с дисконтом 83%.