Киевский метрополитен: строительство метро на Виноградарь никто не останавливал

Распространенная СМИ информация об остановке строительства метро на Виноградарь не соответствует действительности, утверждают в КП "Киевский метрополитен".

Об этом сказано в сообщении пресс-службы коммунального предприятия, информирует Цензор.НЕТ.

"В некоторых СМИ появилась информация о якобы остановке строительства новых станций на Виноградарь. Эти материалы являются недостоверными. Сооружение станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также перегонных тоннелей продолжается", - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что на площадке между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды" "временно замедлено выполнение работ". Это связано с окончательным выносом инженерных сетей, отмечают в метрополитене.

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"Работает тоннелепроходческий комплекс и движется к демонтажному стволу у станции "Сырец", где в настоящее время выполняются работы по его встрече. ... По обращениям жителей общежития по улице Межевая, 119 проводится дополнительное обследование фундамента здания, состояние которого, по заключению специалистов, удовлетворительное. Также проходит согласование переноса линии электропередач 110 кВ, требующее подготовки проекта совместно с "Киевэнерго", "Укрэнерго" и ДТЭК", - добавили в пресс-службе.

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В "Киевском метрополитене" отметили, что новые станции каждый день будут обслуживать по 100 тысяч пассажиров.