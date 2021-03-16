Турция планирует закупать для своих вертолетов украинские двигатели

Турция планирует комплектовать двигателями украинского производства свои военные вертолеты T929 ATAK-II.

Об этом, по данным Defence Turk, заявил генеральный директор компании TAI (Turkish Aerospace Industries) Темеля Котиля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Как рассказал чиновник, такое решение было принято из-за отсутствия доступных отечественных или иностранных альтернатив. Также Турция пытается обезопасить себя от возможных срывов в поставках, в частности, по политическим причинам.

"Проект ударного вертолета тяжелого класса был запущен для удовлетворения потребностей турецких Вооруженных сил в этой области. В рамках этого проекта создадут эффективный ударный вертолет, который может нести большую полезную нагрузку, будет устойчив к неблагоприятным факторам окружающей среды, оснащен передовыми технологиями систем слежения за целями и визуализацией, системами радиоэлектронной борьбы, системами навигации, системами связи и системами вооружения, с высокой маневренностью", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция не признает оккупацию Крыма и призывает защитить крымских татар, - МИД

По словам Котиля, мощность двигателей, которые планирует закупать Турция, достигает 2500 лошадиных сил. Свой первый полет 11-тонный вертолет T929 ATAK-II должен совершить в 2023 году.

Он сможет нести до 1500 кг боеприпасов. Также у вертолета будут современные системы радиоэлектронной борьбы, связи и навигации.