Турция планирует закупать для своих вертолетов украинские двигатели
Об этом, по данным Defence Turk, заявил генеральный директор компании TAI (Turkish Aerospace Industries) Темеля Котиля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Как рассказал чиновник, такое решение было принято из-за отсутствия доступных отечественных или иностранных альтернатив. Также Турция пытается обезопасить себя от возможных срывов в поставках, в частности, по политическим причинам.
"Проект ударного вертолета тяжелого класса был запущен для удовлетворения потребностей турецких Вооруженных сил в этой области. В рамках этого проекта создадут эффективный ударный вертолет, который может нести большую полезную нагрузку, будет устойчив к неблагоприятным факторам окружающей среды, оснащен передовыми технологиями систем слежения за целями и визуализацией, системами радиоэлектронной борьбы, системами навигации, системами связи и системами вооружения, с высокой маневренностью", - отмечается в сообщении.
По словам Котиля, мощность двигателей, которые планирует закупать Турция, достигает 2500 лошадиных сил. Свой первый полет 11-тонный вертолет T929 ATAK-II должен совершить в 2023 году.
Он сможет нести до 1500 кг боеприпасов. Также у вертолета будут современные системы радиоэлектронной борьбы, связи и навигации.